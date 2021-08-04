本周日（8日）正式進入農曆7月，俗稱民俗月或鬼月，不少人會提前透過開運法來加強自身運勢，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，今年的本命生肖牛、羊、狗、龍、馬，以及出生在農曆3月、5月、6月、9月、12月的人要提前做好準備，另外，上半年自覺運勢不順者也要多加注意，以確保平安順利。

艾菲爾老師公開保平安的八字五行開運法，只要看看自己的八字五行缺什麼，就能找到對應的策略，他也一併分析各類人適合佩戴的開運物，選對了才能幫自己順利轉運！若不確定自己需要補什麼，也能透過以下4點特徵，從行為、外觀分析五行八字過旺的關鍵因素：

1.木土過旺：體型相對較魁梧、高壯，個性衝動。可適時補金消除土木之力。

2.火過旺：頭髮乾燥、身體燥熱，個性易怒。可適時補土，消除火之力。

3.金水過旺：皮膚白皙、外貌柔弱，桃花多但不專情。可適時補木，消除金水之力。

4.水過旺：體態水腫、虛胖，心性不定。可適時補木，消除水之力。

▍八字補水

八字五行需要補水的人，最適合的顏色為藍色，最適宜的方位為北方，身上的飾品配件、家居擺設則可以藍色、黑色、灰色，或貝殼、海洋、瀑布圖案為主軸。平時可多游泳、泡澡，家中也可擺放魚缸，來幫助提升運氣。

開運物：藍色或貝殼圖案飾品

▍八字補火

八字五行需要補火的人，最適合的顏色為紅色，最適宜的方位為南方，因此身上的衣物、飾品配件或家中擺設最好以紅色、紫色或太陽圖案為主，平常記得多去戶外曬太陽，少去陰暗潮濕的地方，以免影響運氣。

開運物：紅色或太陽圖案飾品

▍八字補木

八字五行需要補木的人，最適合的顏色是綠色，最適合的方位為東方，因此配戴的飾品、家中的家具以綠色、木製品為佳，衣物則可多穿棉麻材質。平時建議多去公園、森林等樹木多的地方散步運動，都可幫助加強自身運勢。

開運物：綠色或木雕飾品

▍八字補金

八字五行需要補金的人，最適合的顏色是白色、金色，最適合的方位為西方，因此身上配戴的飾品或家中配件最好以黃金、白銀或金屬材質為主。另外金在身體健康上象徵「肺」，八字缺金者容易有感冒、咳嗽或過敏等狀況，建議平時就要注意肺部與呼吸道保健。

開運物：白色或金屬飾品

▍八字補土

八字五行缺土的人，最適合的顏色為黃色，適合的方位為「中央之地」，平時身上的飾品、家中擺設可以黃色為主，材質則以水晶、陶瓷等最佳。艾菲爾老師叮嚀，閒暇之餘要多接觸大自然，爬山散步能幫助化解缺土的運勢。

開運物：黃色或天然水晶飾品