預防心臟病，比你想得要簡單！一項新研究發現，每天吃1杯（約250毫升）綠葉蔬菜，就有助降血壓，還能降低心臟病風險。

這項發表於《歐洲傳染病學期刊（European Journal of Epidemiology）的研究，找來5萬多名受試者，追蹤長達23年，研究團隊發現，每天吃1杯菠菜、羽衣甘藍、芝麻菜等綠葉蔬菜，就能降低約12～16％罹患心血管疾病的風險。

(示意圖/Shutterstock)

研究發現，關鍵在於蔬菜的「硝酸鹽」。研究人員指出，只要每天攝取富含硝酸鹽的蔬菜，就能顯著降低心血管疾病風險，大約1杯生的或半杯煮熟的綠葉蔬菜量。羽衣甘藍、芝麻菜、菠菜等都是不錯的選擇，但建議不要打成汁飲用，避免營養和纖維流失。

硝酸鹽本身沒有毒性，是自然界氮循環中自然產生的物質，也是提供植物生長以及合成胺基酸、蛋白質等所需的重要角色，所以硝酸鹽是蔬菜重要成分，但進入人體後約有5%會轉變成亞硝酸鹽。

不過，蔬菜中本就帶有的維生素C、維生素E、胡蘿蔔素等抗氧化物質，能阻止亞硝酸鹽轉變成致癌的亞硝胺，還能將亞硝酸鹽還原成一氧化氮（nitric oxide，NO），它能調節血壓，有益於心血管健康。

根據歐盟對蔬果中含硝酸鹽的評估，認為從蔬果中攝入硝酸鹽不會對健康帶來明顯的影響，在整體考量之下，蔬果的好處應該高於蔬果攝入硝酸鹽的風險。心血管疾病宛如無聲殺手，想避免它找上你，不妨從多吃點綠葉蔬菜開始吧！