「鞍馬王子」李智凱，在東京奧運以總分「15.400」完美落地，奪下台灣體操史上首面銀牌，為歷史翻開新頁。李智凱賽後感謝醫療團隊的照護，因為體操有許多用上肢支撐的動作，對肩膀和手肘的負荷非常大，遇到相關狀況時，與醫療團隊第一時間的緊密合作，是確保最佳狀態背後的一大關鍵。

長庚紀念醫院自2014年整合體系內醫療資源，組成堅強運動醫學團隊，提供國內體育好手醫療防護等照顧，並資助、陪伴選手出征國際賽場，做為選手的後盾。

長庚運動醫學團隊在2016年的里約奧運會後與李智凱結緣，當時的代表隊醫同時也參與今年東奧醫療團的長庚醫師周文毅說：「從2016年的里約奧運失意，到2018的雅加達亞運金牌直至此次東京奧運銀牌，經過低潮到現在迎來巔峰，看到智凱這一路走來，真的非常感動。」

李智凱賽後感謝醫療團隊的照護，因為體操有許多用上肢支撐的動作，與醫療團隊第一時間的緊密合作，是確保最佳狀態背後的一大關鍵。（圖／長庚紀念醫院提供）

一般而言，競技體操項目有許多用上肢支撐全身的高難度動作，會對上肢造成沉重的負擔，所以常有相關疲勞跟運動傷害的累積。

因此，醫療團隊及選手的信任與溝通非常關鍵，一旦選手或教練發現問題就會向醫療團隊反應，第一時間的檢查與治療變有助於狀況的控制，也因此能協助智凱在2018亞運後一直維持在穩定的狀態，直至此次東奧奪銀。

長庚運動醫學團隊副主席周文毅表示，體操光有天賦不夠，選手們吃的苦外人很難體會，而且這一吃就快20年。對運醫照護來說，協助選手維持健康與最佳狀態，是身為運醫的責任，也是通往金牌的重要因素。