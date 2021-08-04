金融股配發股利穩定、殖利率至少4、5%起跳，是不少小資族存股首選，但不少存股菜鳥看到帳面賺了10%價差，對於是否參加除息賺5%殖利率陷入交戰。存股達人大俠表示，當年兆豐金除息後才25元， 若投資人忙著進出殺來殺去，就很難享受從25元賺到33元這段完整報酬；他認為，每年參與配息能持續錢滾錢利滾利，「投資人何必要把金雞母殺掉當晚餐吃呢？」

兆豐金今年配發現金股利1.58元，預計8月12日除息，周二（3日）股價小漲0.3％、收在33.1元。通常股利宣布後，股價會開始拉高，到除息前股價會來到相對高檔，有時甚至有超過10%的價差。

存股達人大俠武林靠著簡單存股滾出600張兆豐金股票，他在臉書發文指出，有投資人提問，「買兆豐金或0056都是為了賺4%～6%殖利率，若除息日之前已經賺到10%以上價差，還是要繼續抱到除息日嗎？」

大俠認為，現在賣掉股票，有可能逼近除息日股價會變貴，持有張數少的人，或可趁貼息時回補，但手上股票張數多就得小心被市場軋空，甚至吃掉現金實質購買力。他舉例，若原本自己擁有100張股票，但操作不慎，導致回補時用同樣的資金，卻只剩下93張實質購買力。他反問，這樣有賺到嗎？還是被軋空手？

大俠表示，當年兆豐金除息後才25元，投資人若忙著進出殺來殺去，就很難享受從25元賺到33元這段完整報酬。就好比不缺錢也不缺現金的房東，肯定把資產印鈔機放著，讓它跑出整段的市場報酬，如此一來，不僅房價要賺，租金也能拿到。

他分析，2018年美中貿易大戰以25元買進兆豐，去年疫情期間再大量買在26元、27元以及 28元，從去年放到現在平均資本利得已是22%以上，22%扣掉5%配息，還有17%在裡頭繼續錢滾錢利滾利，投資人何必把金雞母殺掉當晚餐吃呢？

大俠強調，現金貶值速度非常快，以前8萬能買一張0050，現在股價來到138元，8萬肯定買不到一張，他建議千萬不要隨意離開市場，除非要換等值商品，如房產或土地時，再去調整持股張數添購不動產。

※本文為存股達人個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。