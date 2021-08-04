航運族群最近遭受空襲，股價幾近腰斬，市場將原因歸咎於美國總統拜登暗示打擊日益高漲的運費，然近期美國聯邦海事委員會（FMC）表示，該機構無權干預國際運費的走勢，投資人期望能藉此消息，提振航運股的頹勢，但法人指出，目前航運股主要是籌碼還未完全整理乾淨，仍處於盤整的走勢，還需一段時間整理後，才能看有沒有反彈的空間。

美國總統拜登先前表示將針對運價進行調查，引發外界揣測將對日益高漲的國際運費開鍘，航運族群股價應聲大跳水，貨櫃三雄股價慘遭腰斬，但近日FMC主席Daniel Maffei澄清，該機構無權干預國際運費，拜登旨在讓美國貨櫃出口更加通順，僅希望能改善港口貨櫃滯留費的狀況。

隨著FMC確定不干預國際運費，市場預期此消息一出，將帶動航運族群將由空轉多，延續多頭行情，但法人指出，目前航運股都還處於橫向區間震盪整理的走勢，主要是籌碼還沒有完全整理乾淨，需要一段時間的整理，之後再來看有沒有反彈的空間。

從7月貨櫃三雄三大法人動向來看，外資和投信都是站在賣方，長榮更是被外資倒貨16.5萬張，但從融資來看，長榮和萬海分別減少5.9萬張和1.4萬張，僅陽明增加1.5萬張，其中萬海融資餘額減少和外資賣超張數是一樣的，籌碼最乾淨所以跌幅最小，而唯一增加的陽明跌幅則最大。

觀察近期貨櫃三雄融資水位，融資餘額仍處於高位，長榮近5個交易日增加4984張，達291471張，萬海則是減少2241張，達42953張，而陽明則因為二度被列處置股，融資只出不進，大減17549張，減至171815張。

儘管美國表態不干預國際航運費率，周二3日航運族群股價仍未受激勵，貨櫃三雄長榮和萬海尾盤翻黑，終場分別收跌0.35%和1.29%，被列處置股的陽明早盤開高走高，最終漲5%，以每股126元作收。