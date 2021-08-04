沒想到當年在場上與場外針鋒相對的德拉蒙、恩比德兩大NBA頂級中鋒，如今竟然意外變成了隊友！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日凌晨爆料，上季效力湖人的德拉蒙，已跟七六人簽下1年老將合約，未來將成恩比德在七六人的替補中鋒。

德拉蒙跟恩比德早就在場上結下不少樑子，畢竟兩人都屬於強硬碰撞型的大個子球員，兩人除了互看不爽，更在場外激烈互噴垃圾話，恩比德3年前說過，「德拉蒙的腦袋裡面有他很多房產。」德拉蒙也馬上回嗆恩比德是艾美獎獲獎演員。

沒想到昔日互看不爽的對手，如今竟然被迫同隊打球，因為德拉蒙上季被騎士買斷後，毅然選擇加盟湖人，卻在湖人遭遇空前挫敗，只好灰頭土臉離開湖人成為自由球員，結果在今年自由市場上也乏人問津，只能委屈自己跟七六人簽下短約。

諷刺的是，七六人會想招募德拉蒙擔任恩比德的替補，主因也是上季擔任恩比德替補的「魔獸」霍華，昨天選擇3度重返老東家湖人效力，從某種程度來說，很像是霍華與德拉蒙互換東家，只是這次德拉蒙加盟七六人，該怎麼跟恩比德相處勢必有場好戲可看。