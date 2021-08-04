低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

位於香港附近的熱帶性低氣壓可能今（4)日升格為輕度颱風「盧碧」，氣象局預計周四到周六期間，會接近福建沿海，威脅台灣海峽，外圍環流恐再度為中南部帶來大雨或豪雨。除準颱風「盧碧」外，琉球南方海面的熱帶性低氣壓也有發展成颱風的趨勢，不過朝日本前進，對台灣無影響。受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今早氣象局針對高雄、屏東發布大雨特報。

今日低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後各山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

明（5日）熱帶性低氣壓（或颱風）及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

今、明兩天基隆北海岸、西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

溫度方面，今日各地高溫約30至32度，感受較悶熱。各地低溫約25、26度。

紫外線方面，台東縣、花蓮縣為「過量級」，台北市、新北市、台南市及高雄市為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天全台均為「良好等級」。