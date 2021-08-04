美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，長達五個月的調查發現，紐約州州長古莫性騷擾多位女性，違反多項聯邦與州法律，在工作場所製造「恐懼氣氛」。

不過古莫（Andrew Cuomo）隨即否認有任何不當行為，並明白表示無意辭職。

詹樂霞在新聞簡報中說，調查顯示古莫從事當事人不願意的撫摸、親吻和擁抱，說不適當的話，他的辦公室已成為「有毒的」工作場所，讓「騷擾得以發生」。

調查發現，古莫以行為、言語性騷擾11位女性，其中有許多是年輕女性，包括現職和已離職的紐約州雇員。

詹樂霞表示，古莫和高階幕僚對至少一位出面指控的前雇員採取報復行動。

詹樂霞3月1日接獲古莫辦公室正式要求，對性騷擾指控展開調查。當時有越來越多女性公開提出指控，危及古莫的官位和政治前途。

63歲的古莫當時否認有任何不當行為，並堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。

這項民事調查不會直接導致刑事指控，不過恐對古莫造成重大打擊。民主黨籍的古莫自2011年來一直擔任紐約州長，目前是他的第三個任期，他曾被視為總統候選人的可能人選。（譯者：陳政一）1100804