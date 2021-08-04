受到疫情影響，皮耶佐拉探戈輕歌劇作品《被遺忘的瑪麗亞》的製作團隊在台港兩地跨海工作。（衛武營國家藝術文化中心提供）

今年是音樂家皮耶佐拉百年誕辰，衛武營國家藝術文化中心推出皮耶佐拉探戈輕歌劇作品《被遺忘的瑪麗亞》，並和香港編舞家黎海寧、城市當代舞蹈團跨海合作，9月中旬在台灣上演。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，受到疫情影響，無法見面工作，因此台灣、香港分兩條線製作這部輕歌劇，由黎海寧擔任導演，在編舞的部分，則由舞蹈家陳秋吟透過線上方式，協助在台導演及排練工作。

《被遺忘的瑪麗亞》融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈三種藝術形式，啟幕時的班多鈕手風琴聲，舞者舉手投足間舞出炙熱濃烈的情感，帶著觀眾一同進入阿根廷小酒館中的奇幻氛圍，看見瑪麗亞在布宜諾斯艾利斯城市裡的愛恨糾結。

全劇獨唱部分由女高音蔣啟真與男中音葉展毓擔綱，「說書人」一角，則特別邀請出生於布宜諾斯艾利斯、台大音樂學研究所退休教授康嘉鐸（Ricardo CANZIO）擔任，並負責全製作的語言指導，同時還有12名舞者及台灣少數以班多鈕手風琴為特色的Circo樂團同台表演。《被遺忘的瑪麗亞》將於9月17日至19日在衛武營戲劇院登場。