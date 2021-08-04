7月22日，本刊直擊「蛇姬」林采緹帶著3歲的兒子夏天回娘家慶生，有位賓士男親自登門，送上香奈兒作為生日禮物，還與夏天玩了起來，看來與母子兩人都非常熟稔；此外，7月29日林采緹結束錄影工作後，賓士男也到電視台大門溫馨接送。據查，賓士男身分為林采緹的經紀人曹登凱（阿凱），兩人看來於公於私皆密不可分。
7月29九日下午2點半，穿著黑色短裙的林采緹出門搭計程車，約10分鐘後抵達台北市內湖區的中天電視台，經過2個小時，結束錄影工作的她走出大門，此時已有一輛白色賓士車在門口等候，隨後開進附近一處商業大樓，該處正是林采緹經紀人阿凱擔任董事的「奧森數位媒体」公司所在。直到7點半，白色賓士車才開出大樓，一路疾駛而去。
其實，在7月22日林采緹生日當天，這輛賓士車也曾經出現。22日下午3點多，林采緹帶著兒子夏天搭上姊夫的車，和姊姊、姊夫一起回到大同區的娘家，準備與家人一起度過自己和兒子的聯合慶生趴。到了4點半，阿凱開著白色賓士車抵達林家，手上還提著香奈兒紙袋，而當晚林采緹在臉書秀出要價近三萬元的灰色款香奈兒零錢包，應該就是阿凱送的生日禮物。
出來迎接阿凱的林采緹，在路邊與他聊了一下，接著阿凱走近夏天與他玩耍，被逗樂的夏天後來直奔大門跑了起來，一旁的林采緹趕緊出聲制止，最後又與阿凱聊了幾句，對方才駕車離去。有趣的是，三人都穿著黑色系的衣服，顯得默契十足。
雖然受疫情影響，林采緹未能大肆慶生，但一家人聚餐依然相當開心。晚間9點多，林采緹的姊姊和姊夫把東西放到車上，隨後現身的林父，則是將準備清運的垃圾拿到路邊，最後是林采緹帶著兒子一起上車。林采緹的姊夫隨後開車前往文山區一處公寓外，林采緹抱著兒子和姊姊一同走進公寓，待了3分鐘便離開，原來該處是林采緹前夫胡睿兒的家，接著她又搭著姊夫的車回到內湖住處。
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