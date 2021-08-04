本刊直擊「蛇姬」林采緹在7月22日帶著3歲的兒子夏天回娘家住自己和兒子夏天生日，期間賓士男阿凱親自登門，除了豪送香奈兒作為生日禮物，還與夏天玩了起來，看來與母子兩人都非常熟稔。
不過7月28日下午3點多，林采緹離開內湖住處後，先到大同區一處公寓，待到晚間近七點才離開，接著搭計程車直奔文山區找兒子。直到深夜近11點，林采緹和胡睿兒的媽媽，一起牽著夏天走出公寓，三人先到附近的便利商店買零食和飲料，看來是為了安撫小孩，之後林采緹獨自搭計程車離去，夏天則和奶奶一起回家。雖然兒子沒有天天陪在身邊，但林采緹仍經常在社群網站分享和兒子互動的照片及影片，看來孩子仍是她生活的最大重心。
18歲開始當模特兒的林采緹，21歲時因cosplay動漫《航海王》的「蛇姬」而竄紅。2012年，林采緹和當時的男友奶油哥哥因為租漫畫不還，積欠租書費逾八千多元，讓戀情意外曝光；2014年，她被拍到與「Under Lover」成員胡睿兒夜唱，傳出兩人互有好感，但雙方始終不願認愛，直到2016年9月，兩人因呼麻被抓，才開始愛得高調。
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