2018年5月，林采緹帶球嫁給胡睿兒，隔月男方就爆出性侵醜聞，被檢方依「乘機性交罪」起訴，最後被台北地院處以兩年徒刑。林采緹與胡睿兒結婚1年半後，於去年3月正式離婚，雙方協議共同撫養兒子。恢復單身的林采緹，身邊始終有異性陪伴，去年4月便被本刊直擊和「口罩男」一同上山嘗美食，半夜更肩並肩在台北街頭漫步，動作非常親密。

離婚隔月，林采緹便被本刊直擊和「口罩男」上山享美食，半夜飲酒後還拎著一包疑似嘔吐物的東西返家。（圖／本刊攝影組）

去年7月，胡睿兒在林采緹生日前一天入獄，隔天林采緹在大直的飯店慶生，當時還有香港鄧姓鞋王之子列席，並豪送百萬名錶大禮，但或許是顧忌對方的已婚身分，她始終堅稱兩人是朋友關係。之後林采緹又被媒體直擊與生技業小開吳亞璟互動親暱並共進晚餐，可見身為單親媽媽的她，桃花依舊非常旺。

今年5月，林采緹參加生技小開吳亞璟的慶生趴，與好友一同換上制服。（圖／翻攝自ai.tsai_tw臉書）

近日林采緹被問到「對前夫的評價」，她大方地回應：「他很有才華，對音樂工作是超乎常人的狂熱跟執著，他也是個好爸爸，是個很真實很做自己的人，做錯事也負起該有的代價，真心祝福他接下來一切愈來愈好。」至於自己的感情，她表示若再談戀愛，不一定會公開，「但公開也無妨，前提是穩定了才會公開。」不過，看來想要擄獲她的芳心，似乎得先過寶貝兒子這一關。

恢復單身後，林采緹生活過得多采多姿，也積極參與公益活動，展現繪畫長才。（圖／翻攝自林采緹臉書）

有著魔鬼身材的林采緹，靠運動維持曲線，更不吝秀出健身辣照。（圖／翻攝自林采緹臉書）

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