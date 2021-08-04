晶技（3042）日前公告自結獲利，符合市場預期，展望第二季財報表現，大和資本證券科技產業分析師黃奎毓指出，隨晶技啟動漲價與提升生產效率，第二季每股純益可望出現驚喜，第三季又有蘋果新iPhone量產出貨助威，年賺將近一股本的里程碑將提前兩年達陣。

外資估算，晶技第二季每股純益2.9元，比先前估計值高出一成。得益於短線獲利揚升貢獻，延伸至年度獲利表現，外資將晶技2021～2023年每股純益預估值上調至9.71、10.28與11.3元，對照外資調高財務預期前原估計2023年才可能年度賺進一股本，現在提前到今年就有逼近一股本的實力，獲利動能超前部署。

放眼第三季旺季，凱基投顧說明，考量美系大客戶智慧機與真無線藍牙耳機（TWS）產品8月開始大量拉貨，產品組合改善與經濟規模擴大帶動毛利率提升，加上晶技規畫的2021年底前擴產15～20％目標，其中有過半產能將於第三季上線（主要於寧波廠），都是晶技營運成長的動能來源，營收獲利表現將持續亮眼。

大和資本證券先前即強調，基於供應緊張、高階產品終端需求大好，以及自2019年底來就處在有利競爭格局中，晶技今年將持續享有價格上漲優勢。儘管2021年基期已高，然5G、WiFi 6、物聯網（IoT）、微型設計、先進駕駛輔助系統（ADAS）、電動車等大趨勢並無改變，晶技核心事業2022年的獲利仍將增長，如果晶技產品浮現進一步漲價空間，大和資本不諱言，財務預期還有再調升空間。