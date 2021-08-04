季風槽內什麼事情都可能發生，兩個熱帶性低氣壓在台灣附近發展，其中一個今天形成今年第9號颱風盧碧。盧碧目前位在南海，未來極可能沿台灣海峽北上，橫掃台灣西南部。氣象專家吳德榮指出，若其路徑不變，金門、馬祖等地有陸上警報發布機會；一旦偏東，本島陸地受威脅程度將加劇，

罕見來自西南方的颱風，恐怕讓連日來遭雨彈轟炸的南台灣雪上加霜。氣象界憂心，盧碧從西南邊上來，西部各縣市缺乏地形屏障，將在毫無阻擋的情況下，直接面對衝擊。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，輕颱盧碧將沿著福建近海向東北進入台灣北部海域；若路徑不變，符合發布台灣海峽「海上警報」及金門、馬祖「陸上警報」的條件。

吳德榮提醒，不管發不發警報，整個西南季風對迎風面的降雨威脅仍存在。他強調，一旦颱風往東偏，西南季風威脅將加劇。至於另一個熱低壓，預估會朝北北東轉東北移動，漸行漸遠，對台無影響。

歐洲模式模擬，今起至下周一（9日），西南季風持續帶來不穩定天氣，迎風面有「中小尺度對流系統」發展條件，其他地區午後也有大雨機率。未來3天是颱風動向關鍵，應密切觀察。今各地氣溫：北部24至34度、中部24至32度、南部24至30度、東部24至34度。