民進黨發言人、台北市議員簡舒培昨(3日)在臉書表示，台北市長柯文哲、民眾黨一再引用大陸媒體的照片幫國手加油、拍大陸馬屁，質疑「是整個民眾黨跟柯文哲的粉專小編都外包給大陸嗎？」對此，民眾黨發言人楊寶楨昨晚反嗆，「有些事情就是民進黨可以做，別人都不能做」。

楊寶楨在臉書貼文提及，「民眾黨粉專誤用中國媒體照片不行，民進黨人士使用中國貨就可以」、「北市府發言人陳智菡也回應，柯市長粉專照片是小編選的，每個人要使用什麼樣的照片去表達對選手的支持，也是個人自由，不應被意識形態干擾或打壓。」

楊寶楨進一步指出，「但其實說起使用『中國製造』，最愛高喊抗中保台的民進黨才不遑多讓吧？包含立委林楚茵在國會殿堂公然使用OTT平台愛奇藝、立委陳亭妃捐贈MADE IN CHINA的防護面罩等」。

楊寶楨說，比起民眾黨小編第一時間坦承失誤並道歉，「林楚茵說自己不是追劇是關切、陳亭妃則說人家捐贈豈能要求品牌產地，滿滿的推託卸責之詞，民進黨的雙標不僅秀下限更是無極限」。

最後，楊寶楨認為，「民進黨自己使用中國貨就一副『沒什麼大不了』的態度，我們當然也不會因此說你就是『賣台舔中』；但別人使用中國媒體照片，就急著喊中共同路人，何必刻意扭曲對國手加油的好意？」「民進黨最愛操弄意識形態吸選票，但每次談到相關議題都愛打假球，比如東奧正名公投、護照/華航正名等，民進黨賣芒果乾還能暢銷多久，就繼續看下去」。