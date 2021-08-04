台灣於5月中旬新冠肺炎疫情爆發，外界將其歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，民進黨不分區立委范雲則被視為「3+11」的推手。范自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後3日晚間首度發文稱，將協助釐清相關爭議。對此，國民黨前青年團總團長蕭敬嚴痛批，全台已有近800條人命因范而死，范非但不請辭謝罪還想等風頭過了出來裝沒事，「真的是不要臉到了極致！」

蕭敬嚴3日深夜在臉書諷刺，相隔83天，范雲終於發文了，既然都相隔83天了，「為什麼不等到87天時再發文呢？」蕭直言，本幻想范不是要切腹謝罪就是要請辭下台，結果范卻是要發她的問政報告就算了，竟然還有臉繼續提3+11，更不要臉的說她會協助釐清3+11的爭議。

針對范雲稱要協助釐清相關爭議，蕭敬嚴痛批：「爭妳M啦！妳就是那個爭議！就是最大的破口！國內疫情會爆發就是妳造成的！」蕭強調，那「不存在的會議記錄」，就在范腦海中深深烙印著，范自己心知肚明，全台灣現在已經有近800條人命因范造成的破口而死，「妳晚上還睡得著嗎？」

蕭敬嚴更抨擊，范雲居然還有臉發臉書，一副雲淡風輕、裝作若無其事的樣子，以為疫情現在稍趨緩，似乎風頭過了，大家就會忘記疫情破口就是她跟民進黨政府造成的，「真的是不要臉到了極致！」