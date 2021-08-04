工業電腦廠融程電(3416)受惠專案大單持續出貨，2021年第二季合併營收6.11億元、稅後淨利0.96億元，連2季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.33元。累計上半年合併營收11.95億元、稅後淨利1.78億元，亦雙創同期新高，每股盈餘2.46元。

融程電第二季合併營收創6.11億元新高，季增4.52％、年增達64.53％。毛利率34.29％、營益率17.64％，與首季大致相當、營益率維持近5年高檔。雖然業外虧損增加，稅後淨利仍創0.96億元新高，季增17.49％、年增達66.86％，每股盈餘1.33元、持平6年半高點。

累計融程電上半年合併營收11.95億元、年增達65.76％，創同期新高。毛利率雖降至34.3％的近3年同期低點，營益率仍逆升至17.72％、創近5年同期高點。雖然業外轉虧，稅後淨利1.78億元、年增達61.61％，亦創同期新高，每股盈餘2.46元、為近11年同期高點。

融程電表示，第二季客戶需求維持強勁，在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注下，帶動營收再創新猷。雖面臨缺料及匯率逆風干擾，但營收規模擴大及生產效率提升，使毛利率下滑受控、營益率持穩高檔，帶動獲利同步再創新高。

展望後市，雖然下半年缺料狀況持續嚴峻，但融程電訂單能見度良好，專案出貨持續，預期今年營收可望逐季成長創高，全年毛利率目標維持逾34％水準。法人看好融程電第三季營收維持雙位數年成長，毛利率可望持穩第二季水準。

此外，融程電近期再拿下全球車檢設備龍頭博世（BOSCH）車檢平板及醫療器材大廠美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療平板訂單，挹注明年營運強勁動能，並規畫跨入強固型筆電市場，目標在多引擎驅動下，使未來5年每年營收維持2～3成成長、力拚營運持續創高。