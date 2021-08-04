金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年6月底，國銀對中小企業放款餘額達8.2兆元、月增達898.15億元，新增幅度改寫今年來次高。合計上半年對中小企業新增放款已達3956.97億元，已較新增3000億元目標超標達31.9％。

金管會統計，截至6月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.38％、月增0.2個百分點，占民營企業放款餘額69.31％、月增0.25個百分點。中小企業平均逾放比0.32％，月減0.01個百分點。

銀行局副局長黃光熙表示，台灣進出口占商業活動比重高，中小企業放款會受進出口需求影響。5月新增達1138.44億元、6月新增亦達898.15億元，應是受季節性資金需求等因素影響，整體而言，國銀近幾個月對中小企業放款維持穩定成長趨勢。

此外，政府因應本土疫情急遽升溫，再度祭出多項紓困方案，亦帶動國銀放款力道。上半年對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為華銀增加420.71億元、合庫銀332.77億元、土銀291.4億元、國泰世華銀285.51億元、一銀271.9億元。