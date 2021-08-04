金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，防疫保單承保件數截至2日已達1095萬件、保費收入71.18億元，短短2周再大增80萬件、10.45億元。理賠件數突破2.21萬件、理賠金額達16.26億元，2周內亦跳增逾4100件、2.03億元。

保險局統計，目前共有14家產險業者推出42張防疫保單，因屬於費用補償性質，壽險業無法推出類似保單。而保障施打後出現不良反應時補償相關費用的疫苗接種險，目前則有13家產險業者推出15張疫苗保單，另有2家壽險業者推出3張疫苗保單。

其中，最知名且熱賣到停賣的台產防疫保單，截至2日已核保達402萬件、保費收入19.23億元，但累計理賠件數亦突破1.32萬件、理賠金額達12.75億元，2周內增加逾1300件、1.22億元。推估若再新增約600件理賠，則台產防疫保單恐將無法獲利。

同時，隨著疫苗持續加速施打，疫苗接種險亦同步跟進熱賣，截至2日總承保件數達243萬件、保費收入7.03億元，短短2周再熱賣47萬件、1.36億元。不過，理賠件數亦跳升至133件、理賠金額596萬元，2周內分別暴增達72件、377萬元。