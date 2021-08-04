台開(2841)因三年期公司債屆期仍無法清償，今天起改列全額交割股，並採行分盤集合競價的交易方式。

台開2018年發行為期三年的有擔保普通公司債昨日到期，台開須支付2億元本金與150萬元的債息，但因台中市大坑土地尚未完成處分，因此將委由合庫銀依委任保證契約，代為清償。

由於台開無法如期清償已屆期的三年期公司債，核有證交所營業細則第49條第1項第8款及第49條之2第1項第2款規定之情事，證交所公告今天起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。