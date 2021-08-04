建碁(3046)董事會通過由副董事長簡慧祥接任董事長，並任命王博修為總經理，原董事長陳俊聖與原總經理蔡文鋒將留任建碁公司董事會。此人事案已進行工作交接，並分別於今日、明（4）日生效。

宏碁集團董事長陳俊聖表示：「建碁公司以數位看板及充電樁相關事業聞名全球，蔡文鋒前總經理帶領公司發展產業技術的應用整合，深化垂直整合市場的基礎，未來也將繼續為宏碁集團做出更多貢獻。我們希望借重簡慧祥董事長與王博修總經理的豐富經歷，帶領公司邁向下一個里程碑。」

簡慧祥為建碁公司副董事長及宏碁公司數位顯示事業總經理。在此之前，簡慧祥掌管各類型產品線包含數位裝置、電腦周邊設備及數位相機等。簡慧祥曾服務於Zenitron公司及HP公司，並擁有台灣交通大學控制工程學系與管理科學系雙學士學位。

王博修擔任宏碁公司數位顯示事業營銷管理總處長，有近20年的資通訊產業經驗。王博修於2002年進入宏碁公司，曾外派泛歐營運總部，並擁有美國卓克索大學（Drexel University）企業管理碩士學位。