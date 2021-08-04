京城銀(2809)公布2021年7月自結合併淨收益8.59億元，雖月減21.33％、年減21.49％，但稅前淨利8.24億元，僅月減7.55％、仍年增達34.63％，稅後淨利7.38億元，月減6.1％、年增達29.64％，每股盈餘（EPS）0.66元，三者均創同期新高。

累計京城銀前7月自結合併淨收益64.84億元、年增達43.1％，稅前淨利58.66億元、年增達94.6％，稅後淨利50.72億元、年增達98.47％，稅前每股盈餘5.24元、稅後每股盈餘4.53元，全數改寫同期新高。

京城銀7月利息淨收益4.63億元，月增3.88％、年增2.92％，手續費淨收益2.32億元，月增達20.8％、年增達65.94％，但其他淨收益1.64億元，月減達63.87％、年減達67.47％，使合併淨收益衰退逾2成。不過，在呆帳回收挹注下，使稅前及稅後淨利仍創同期新高。

合計京城銀前7月利息淨收益32.2億元、年增9.36％，手續費淨收益12.53億元、年增8.86％，其他淨收益20.11億元、年增近3.62倍，核心業務維持穩健成長。截至7月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率9906.49％、整體放款覆蓋率1.56％，維持一貫高資產品質水準。

京城銀致力打造便捷數位金融服務，並審慎面對、持續檢視自身資產品質，在疫情推升客戶需求下，個人戶數位交易筆數年增42％、企業戶網銀申辦戶數年增28％、交易筆數年增77％。隨著疫情警戒在7月下旬成功降至二級，內需產業可望逐步回穩。

為持續優化客戶體驗，京城銀積極拓展外部合作，以打造豐富應用場景，近期與遠傳friDay理財+合作開放API及金融創新試辦案，預計將於8月初上線，未來將持續拓展異業結盟合作夥伴、進行虛實整合，讓客戶享受便利、悠遊自在go free的數位金融服務。