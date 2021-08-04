新北一名網友分享，從小到大經過新北大道的時候，都會看到一輛發財車掛著「輪胎蓋買賣」的招牌，如今已過去30年，但他幾乎沒見過老闆本人，也很好奇老闆這樣真的有在賺錢嗎？賺的錢足以維生嗎？貼文引起討論，不少網友直呼這輛車根本童年回憶，有人推測這可能只是老闆的副業，但也有人腦洞大開猜測老闆是名特務，車下恐有秘密通道。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，他今年40歲了，從16歲起就看到這輛車在路邊賣輪胎蓋，「從沒有高架到有高架道路、從雜草叢生到現在的水泥叢林、從解碼棒彩虹時代情趣用品，到現在剩下輪胎蓋。」

原PO指出，很多人應該都有看過這輛車，老闆曾販售過情趣用品，但如今只剩下賣輪胎蓋，讓他非常好奇，這樣的狀況老闆還可以生活嗎？輪胎蓋現在還有人買嗎？「從年輕看到老的擺攤，他從未見過老闆本人，春夏秋冬！你哪去了。」

原PO也在文末向發財車的老闆喊話說，大家都認識你的車子，也都知道你在哪擺攤，老闆快出來說個話吧？用生命在擺攤的老闆，如今是否年過半百？

貼文引起網友討論，「這台也是我從小看到大」、「其實我也有跟你一樣的問題，從10幾歲看到現在30多歲了，這到底有沒有賺進新台幣？還真沒看過這台車的主人」、「我也很好奇，老闆生活費是怎麼來的」、「這應該只是老闆的副業」、「這台我也是從10歲左右看到現在都25年以上了，以前還有看到老闆都坐躺椅在旁邊」。

網友們也狂猜老闆的身分，甚至有人腦洞大開說，也許這輛車只是個偽裝，他的真實身分是情報人員。「台灣情報員＋1」、「老闆會不會其實是特務」、「其實是情報人員的訊息交換處」、「其實裡面是CIA的監控站」、「可能是內行人跟他打個手語，會帶去後面暗間」。