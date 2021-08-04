今天是NBA自由市場開放的第二天，許多球隊都紛紛開始進行補強，在昨天就引爆了不少重磅簽約，如湖人三名老將回歸、保羅(Chris Paul)與太陽續約四年、羅瑞(Kyle Lowry)轉戰熱火、德拉蒙(Andre Drummond)前進76人等，都足以讓球迷大呼過癮，而今天又有哪些簽約呢？我們一起來看！

Breaking: The Bulls are finalizing a sign-and-trade deal to acquire DeMar DeRozan a source tells @wojespn. pic.twitter.com/f4GJP44aDc — SportsCenter (@SportsCenter) August 3 2021

熱火與公牛是除了湖人外最積極補強的兩支球隊，熱火引進羅瑞和公鹿今年奪冠功臣塔克(P.J. Tucker)，與吉米巴特勒(Jimmy Butler)、歐拉迪波(Victor Oladipo)、阿德巴約(Bam Adebayo)組成全新組合，但公牛也沒在讓的，他們昨天補進朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、卡魯索(Alex Caruso)等人。

而他們稍早再次補強，引進馬刺大將迪羅薩(DeMar DeRozan)，這麼一來迪羅薩與朗佐鮑爾、卡魯索、拉文(Zach LaVine)、巫塞維奇(Nikola Vucevic)陣容排開也讓人驚豔，可見公牛企圖心非常強烈，但他們因此送出賽迪斯楊(Thaddeus Young)和阿米紐(Al Farouq Aminu)，因為引進迪羅薩是採先簽後換方式。

朗佐鮑爾本季在鵜鶘平均上場31.8分鐘，能貢獻14.6分4.8籃板5.7助攻，投籃命中率41.4%、外線37.8%、罰球78.1%，卡魯索平均上場21分鐘，拿下6.4分2.9籃板2.4助攻，投籃、外線命中率高於4成，罰球僅64.5%，較往年退步，不過他仍是板凳一大可用之兵。

最後來說迪羅薩，他在馬刺平均上場33.7分鐘，場均砍下21.6分4.3籃板6.9助攻，命中率49.5%、外線25.7%、罰球88.0%，說到外線，這本來就不是他擅長的武器，因為他是以中距離和切入聞名的攻擊手，而他與公牛簽下3年8500萬美元合約，接下來就看他能否與拉文和巫塞維奇摩擦出新的火花了！