位在南海的熱低壓，今天發展成今年第9號颱風盧碧，目前路徑尚不明朗，但距離它最近的澳門、香港，已發出「一號戒備信號」。根據潛勢預測圖觀察，盧碧不排除沿台灣海峽往東北方走，其中一個可能，將直撲大台北地區，挾帶強風豪雨的威力，不可小覷！

「從東邊來的颱風，有護國神山阻擋；從西邊來的，只能自求多福了」，各界認為，盧碧生成後，接下來要觀察的重點，就是它的路徑會怎麼走。

臉書逾60萬人追蹤的粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」分享，盧碧颱風已對廣東一帶形成壓力，澳門氣象局、香港天文台先後發出「一號戒備信號」，嚴陣以待。

多國路徑預報顯示，輕颱盧碧將從台灣海峽北上，甚至有一種可能，是它不斷往東偏，直接撲向西半部地區、穿越大台北盆地，「強風豪雨恐暴洗台灣頭」；但後續仍要觀察，目前看來機率不高。

粉專呼籲民眾隨時留意中央氣象局最新天氣資訊，颱風最接近台灣的時間，落在本周四、五前後，務必做好防災準備。