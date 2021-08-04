2020東京奧運俄羅斯以ROC名義出賽，推特系統也更新，因此國民黨在推特發文提到「ROC」，卻出現俄羅斯奧委會會旗，立刻遭民進黨網軍截圖大作文章。而總統蔡英文也是此次推特系統更新的「受害者」，因此，國民黨台北市議員羅智強質疑，民進黨立委鄭運鵬痛罵這叫「消費俄羅斯代表隊」「滿好笑的黑色幽默」是要造反嗎？直指「鄭運鵬開譙蔡英文了」，並提8字奉勸民進黨。

國民黨在推特上宣揚選手戰果標示「ROC」，卻顯示俄羅斯奧會會旗。昨（3）日民進黨立院黨團記者會上，鄭運鵬指出，國民黨犯這樣的錯，令人啼笑皆非。他也提到，全世界都知道，這個ROC不是台灣的國名，是俄羅斯奧委會，而俄羅斯是因禁藥太多，所以用這樣的方式代表參賽，「國民黨搞不清楚狀況硬要沾光，結果惹了一身腥，這當然是一個運動笑話」。

國民黨指出，總統蔡英文推特過去發文寫到「ROC」，也都變成俄羅斯奧委會會旗。（圖／摘自國民黨臉書）

對此，羅智強昨在臉書直呼「號外，鄭運鵬開譙蔡英文了」，因推特修改內建符號，「ROC」旁邊會出現俄羅斯奧會會旗縮圖，結果蔡英文的推持過去只要寫過ROC，也都出現了俄羅斯奧會會旗，並質疑，鄭運鵬痛罵這叫「消費俄羅斯代表隊」、「滿好笑的黑色幽默」是要造反嗎？

羅智強猜測，鄭運鵬當然會回說，他罵的是國民黨，不是在罵蔡英文。羅智強批說，這就是民進黨的神雙標，因推特可沒分藍綠，不管是誰，只要打了「ROC」都會出現俄羅斯奧會會旗；可是民進黨的超級大斜視，永遠只會看到國民黨ROC旁的旗子，且很神奇的會自動看不到蔡英文ROC旁的旗子。

針對推特修改ROC符號一事，羅智強認為，政府有義務去和推特交涉，但主政的民進黨卻拿這個來笑在野黨；而他只能奉勸民進黨8個字「腦洞要補，有病要醫」。