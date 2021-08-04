31歲大陸女星譚松韻，因在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演活潑帶點傻氣的「淳貴人」走紅，去年憑著電視劇《以家人之名》，事業再攀高峰，成為炙手可熱的演技派小花，近日，她在微博曬出絕美素顏照，讓全網都看傻。

譚松韻在微博曬出自拍照，只見脂粉未施的她，不僅臉蛋沒有任何瑕疵，緊緻水煮蛋皮膚，和上妝後差別根本不大，狀態完全維持相當好，讓網友驚艷不已，大讚「素顏也這麼美，美成天仙」。

譚松韻曬素顏絕美照。(圖／翻攝自微博)

譚松韻卸妝前後差距不大。(圖／翻攝自微博)

其實上月中，譚松韻就曬出4張超近距離自拍照，寫下「給你們機會，得到我的素顏」，只見她對著鏡頭擺出多種表情，模樣相當可愛，當時就融化不少粉絲的心。

譚松韻雖已過30歲，仍擁有超強童顏，讓她接演青春小甜劇都毫無違和感，在《以家人之名》中還在演15歲少女，不過這也讓她戲路有些受限制，直到憑著《錦衣之下》、《以家人之名》爆紅，讓她逐漸轉型成實力派演員，今年在《錦心似玉》中飾演性格樂觀有主見，看似柔弱卻聰慧機靈的十一娘，讓她人氣水漲船高、戲約不斷。

不過人紅是非多的她，之前被烏龍瘋傳祕密結婚又離了，讓她親自回應：「預言家？的確結了又離了，但是又和好了！」然後突話鋒一轉：「不過是羅十一娘，不是譚松韻，晚上一起追錦心似玉哦。」巧妙澄清「結了又離」是戲裡發生的事。