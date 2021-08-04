自今年5月3+11事件爆發，造成台灣新冠疫情擴散後，民進黨立委范雲就相當低調，鮮少對外發言，昨(3)晚她在其臉書上發文表示，自己相信行政院與監察的調查，並表示自己會盡全力協助釐清3+11事件的真相。這是她事隔83天後首次發文，但此內容卻又引爆網友不滿，怒轟當初立院表決3+11相關調查時，范雲投下反對票的畫面令人難忘，她還敢講這種話真是有夠噁心！

范雲昨晚在臉書表示，自從五月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，她鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇。對於3＋11的爭議，她表示當初最主要的出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，范雲也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，她也會盡全力協助。

網友貼出范雲當初否決「公開3+11會議紀錄」時的表決畫面。(圖翻攝自PTT)

這段發言卻再度引爆了許多網友不滿，有網友在PTT上發文指出，當初國民黨黨團在立院提出要公開3+11相關會議記錄時，范雲自己就投下了反對票，造成真相遲遲無法公開，如今范雲竟敢還說出「盡全力協助相關爭議釐清」，真是笑掉人大牙！

該說法也引發其他網友討論，紛紛留言表示「到底在公三小阿，DPP真的一堆在騙的」、「一po文就是急著幫自己辯護，然後po一堆政績幫自己洗白」、「真的很噁心」、「大概看疫情控制下來了，出來講話啦」、「她真的臉皮非常厚，很敢講」。