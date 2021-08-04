范雲臉書留言。(取自范雲臉書)

網友留言。(取自范雲臉書)

自疫情爆發後，機組員先前的「3＋11」防疫規定被視為疫情破口，經常因「3+11」備受抨擊的民進黨立委范雲，停更臉書近83天後，昨(3日)晚間9點終於PO文，表示「除了指揮中心多次說明，我也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，我也會盡全力協助相關爭議釐清。」篇貼文曝光後，引起熱議，有網友留言狠酸：「害我以為要宣布辭職負責」、「如果3加11沒有錯，將近3個月時間是在躲個屁喔？」

范雲昨晚臉書貼文提及，自從五月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇，「對於3＋11的爭議，如我之前所說，我為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，我也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，我也會盡全力協助相關爭議釐清」。她也向外界報告這幾個月的工作成果。

此篇貼文引發不少網友關注，有人留言表示「3+11公開會議記錄 你投反對票，你又說要調查？ 邏輯已死！」「你應該做的是辭職不是做圖」、「我看是等疫情好轉了才敢出來po文吧」、「先解釋為什麼要反對公開紀錄」。核四公投領銜人黃士修則留言表示，「喔，那為什麼范雲大委員投票反對公開3+11會議紀錄？妳這傢伙還有臉回來發臉書洗地，七百多條逝去的人命可沒辦法回來」、國民黨粉專留言「反對公開3+11會議紀錄，有什麼好說的？」

不過，也有網友認為，「希望范老師也能儘快協調出3+11會議的真相以及會議紀錄，還您清白」、「范立委加油，加足馬力砍除是非不分造謠者」。