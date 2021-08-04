國民黨青年部副主任詹為元臉書發文附圖。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）臉

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「詹為元 政治我們的事」）

台灣於5月中旬新冠肺炎疫情爆發，外界將其歸咎於，民進黨立委范雲協助推動放寬機組員檢疫措施為「3+11」所造成。范自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後3日晚間首度發文，強調自己任內工作報告重點項目是「守護主權，防範紅色滲透」。對此，國民黨青年部副主任詹為元痛批：「有妳在根本不用等紅色滲透，妳就讓台灣門戶洞開了。」

范雲在臉書刊出自己自2020年2月至2021年7月的工作成果報告，其中第一項是「深化民主，守護主權」，第一句話就寫著「守護主權，防範紅色滲透」，強調自己上任後就積極處理，中研院院士國籍、中研院外文名稱正名等問題。

詹為元3日深夜在臉書發文抨擊：「范雲不道歉就是不道歉，有妳在根本不用等紅色滲透，妳就讓台灣門戶洞開了。」詹表示，范消失了近3個月，終於出來了竟仍無任何一絲悔意與歉意，起手式第一點就在那邊防範紅色滲透，標準綠色共產主義的思維，以為所有事情罵了中共就有人支持。

詹為元直言：「我跟妳說，有妳在立法院，根本不用等到紅色滲透，妳自己就幫台灣門戶洞開。噁心死了，危機處理爛，躲了這麼久，要是我是妳就直接把臉書關了，然後安安靜靜的做完剩下任期。」詹質疑，新冠肺炎截至3日已累計789人死亡，范雲怎麼隻字未提？難道以為這樣世人就會遺忘嗎？

網友紛紛在詹為元文章下留言：「太扯了啦」、「妖孽，鬼扯瞎掰」、「等到有選舉才會出來吧！」、「錯誤的決策比貪污更可怕，無形殺人也是要償命的，民進黨不要這麼囂張！」