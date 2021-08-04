台灣附近有2個熱帶性低氣壓，分別位在廣東海面及琉球南方海面，氣象局預估，兩者今天都有機會成颱，氣象局長鄭明典也指出，還有一個低壓在台灣東北方海面，分析台灣被3個低壓環繞，強對流發生機率很高，擔憂「現在有點是在三不管地帶」。

鄭明典PO出一張圖指出，台灣被3個低壓環繞，發生強對流的機率很高。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今早在臉書發文，表示台灣被3個小低壓環繞，只要有一些些擾動，這些小低壓外圍雲系就可能影響台灣，強對流發生的機率很高。同時有兩個小低壓已經被標示為熱帶性低氣壓(TD)，都有機會增強為颱風，將成為第9號颱風「盧碧」，以及第10號颱風「銀河」。

鄭明典表示，未來幾天的重點就是要關心這些低壓的消長，並指出台灣現在有點是在三不管地帶。

對此，網友紛紛留言：「很熱鬧」、「台灣現在已經不缺水了，還是別來的好」、「準雙颱風，盧碧和銀河」、「希望台灣上空有防護罩，颱風自動能彈開，不要來」。

氣象局則表示，位於廣東海面的熱帶性低氣壓（TD11），距離金門西南方約540公里，目前資料顯示未來以沿著大陸華南沿海北上的機率較高，最快今天上午增強為輕度颱風「盧碧」。雖然未來變化仍大，不過周四到周六（5日至7日）會是離台灣最近的時候，若成颱，最快傍晚後有機會對台灣海峽發海上警報、金馬發陸警。周四至周六受熱低或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中南部有局部大雨或豪雨機率，其他地區局部短暫陣雨或雷雨，以及局部較大雨勢。

台灣附近有兩的熱帶性低氣壓，都有可能今天成颱。(翻攝自氣象局)

同時，氣象局表示，琉球南方海面的熱帶性低氣壓（TD12），距離台北東南東方約410公里，未來雖有增強為輕度颱風的趨勢，不過將朝日本方向前進，直接影響台灣機率低。但發展起來可能使準盧碧颱風路徑往南偏，朝東方前進，較靠近台灣，對台灣的影響比較大。