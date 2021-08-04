有「國民女友」之稱的新生代網紅歌手祈錦鈅昨(3日)遭爆料與友人無視防疫規定，到南投縣仁愛鄉霧社水庫飲酒唱歌作樂，還脫口罩下水游泳，祈錦鈅昨也立刻澄清當天並非前往遊玩，是去拍攝新歌MV，並為自己行為造成社會觀感不佳致歉。台電調查後發現，祈錦鈅等人除了並未申請進入水庫外，也並未通過電廠檢查哨查備，疑由當地的原住民友人帶領遊水庫周邊小路進入，也違反規定，除了將遭到衛生局裁罰外，也將移請警方偵辦。

台電人員表示，一般人前往霧社水庫，必須通過霧社水庫管制哨，但祈女等人當天並未經過管制哨，由於霧社水庫周邊山中小徑很多，研判應是由熟識的原住民朋友帶路前往。

祈錦鈅是新生代人氣網紅，長相甜美、身材姣好，因神似周子瑜，被稱為「G奶子瑜」，網路上有46萬人追蹤，還有「國民女友」之稱。

霧社水庫因嚴重淤積，5月間還是一片乾涸景象，直到6月梅雨季幾波降雨，水位才逐漸恢復。網友近日在Dcard爆料，指祈錦鈅和友人在霧社水庫船屋脫口罩飲酒歡唱，還跳進水庫游泳，旁邊還有男子穿著「南投林區管理處」衣服。

對此，台電表示嚴正譴責，將會移請主管機關裁處，也將評估增設監視設備及相關警示，並加強巡邏。萬大發電廠廠長張天瑞說，霧社水庫只允許漁民捕魚，不能從事載客遊憩、戲水及營利行為，將查明眾人群聚情節，如涉及營利恐違反《水庫蓄水範圍使用管理辦法》，依規定可裁罰3到10萬元。

南投縣衛生局指出，防疫期間戶外須戴口罩，也不能下水游泳，該案經場域主管單位舉發函送後，衛生局會依《傳染病防治法》裁罰。而南投林管處證實該男子是林管處員工，但當天是假日，該員工則稱，當時是去幫忙親戚查看漁筏鬆脫的情況，有勸阻祈錦鈅等人不要游泳、趕快上岸。

祈錦鈅表示，疫情降為二級警戒後，她在朋友建議下去南投拍攝新歌MV，出發前已做快篩，到場後和攝影師勘查環境，並下水試拍，沒想到當天天候不佳，下水後發現水質混濁，無法完成拍攝，上岸後也立即戴口罩。吃飯照片則是船屋屋主招待她們用餐，才會在吃飯時拿下口罩，她會盡快到南投縣霧社派出所說明。