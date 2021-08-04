環球晶(6488)法說會後外資出具報告相繼調高目標價，美系外資給目標價1200元，歐系外資目標價1050元；評等分別為「買進」及「表現優於大盤」。

環球晶董事長徐秀蘭法說會上表示，矽晶圓需求熱潮將一路延續至2023年，環球晶產能滿載運作，客戶端為確保供貨無虞，搶著簽長約綁料的數量正持續增加，截至6月底，客戶預付給環球晶的款項已達新台幣189.92億元，比去年底增加20多億元。

美系外資認為，儘管環球晶高層對中國批准Siltronic世創的收購感到擔憂，但管理層仍預計該交易將在今年下半年完成。此外，環球晶高層對於世創最近宣布的擴張沒有意見，公司自己的(greenfield project)目前暫時擱置中。該公司將專注於Brownfield項目擴張，在台灣、日本與南韓三地的四座12吋矽晶圓廠將進行去瓶頸擴充，產能可望因此增加10％至15％，預計可陸續於明、後年開出。

歐系外資指出，環球晶在Brownfield的投資持續成長，公司預期在2022～23年斥資約8～9億美元來擴增12吋的Brownfield矽晶圓產能。而預計Brownfield的投資將支撐公司在未來2年產能年複合成長率達5％至7％，以因應半導體需求並超越同業。