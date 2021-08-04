台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)第二季稅後每股盈餘（EPS）0.36元，優於第一季的表現。上半年歸屬母公司業主淨利為3.04億元、年增176.98%，EPS為0.7元，較去年同期成長180%，並創下近6年來同期新高。

榮剛第二季合併營收為20.14億元，較上季增加13.99%，較去年同期增加2.28%，第二季稅後淨利1.83億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.58億元，較去年同期大幅成長70.40%，稅後每股盈餘（EPS）0.36元，營收與獲利表現優於上季表現。上半年合併營收為37.80億元，年減10.73%，歸屬母公司業主淨利為3.04億元，年增176.98%，EPS為0.7元，創下近六年來同期新高。營收下降但營業毛利與營業利益雙雙成長，歸功於製程簡化與成本管控得宜。

今年以來，全球景氣因疫情解封而復甦，民生工業與基礎建設產業需求暢旺，帶動特殊鋼價格持續攀升，加上調整原料採購策略以及降低製造成本，使得榮剛第二季毛利率提升到27%、營業利益率躍升至13%，分別較第一季的21%、10%，以及去年同期的17%、3% 表現優異，締造自2007年開始編制合併財務報表、14年以來單季最高合併毛利率。

另一方面，隨著航太景氣嗅到春天來臨氣息，榮剛功能型不鏽鋼等高毛利產品也逐漸恢復訂單需求，在航太產業也看到供應鏈備料的訂單，推升航太生醫相關的VAR產能回復到40~50%，公司樂觀看待後續航太產業復甦市情。

此外，近期由於原物料價格齊漲及需求提升因而轉嫁容易，含鎳不鏽鋼第三季開盤價也比去年底上漲40%以上，在價量齊揚的情形下，榮剛下半年營收可望超越上半年，獲利將更為亮眼。