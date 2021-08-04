台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過全訊(5222)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額6.03億元，輔導上市承銷商台新證券，主要業務有微波半導體元件、放大器及其次系統之研發、製造及銷售，市場結構比重：內銷87.25％、外銷12.75％。
在財務數字方面，2018年到2020年稅前淨利為0.62億元、1.68億元、1.97億元，每股稅後盈餘1.46元、3.84元及4.42元，今年第1季稅前淨利0.84億元，每股稅後盈餘1.66元。
台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過全訊(5222)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額6.03億元，輔導上市承銷商台新證券，主要業務有微波半導體元件、放大器及其次系統之研發、製造及銷售，市場結構比重：內銷87.25％、外銷12.75％。
在財務數字方面，2018年到2020年稅前淨利為0.62億元、1.68億元、1.97億元，每股稅後盈餘1.46元、3.84元及4.42元，今年第1季稅前淨利0.84億元，每股稅後盈餘1.66元。
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