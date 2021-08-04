國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商龍頭圓點奈米(6797)7月份合併營收1.2億元，月成長17％、年減1.22％；前7月營收12.4億元，年成長192％。圓點奈米表示，先前在海外推廣的行銷策略取得進展，帶動營收穩定走升，公司持續布局全球市場，在後疫情時代的核酸檢測市場，爭取更高的市場佔有率，保持公司營運規模成長動能。

面對第三世界國家的廉價仿冒產品削價競爭，圓點奈米不斷提升自身的競爭力，在各國持續進行行銷策略推廣，效益逐漸顯現，7月營收較上月走升。新冠變種病毒在全球蔓延，核酸檢測為防疫工作最重要的環節，圓點奈米在策略上同步拓展市場的深度與廣度，下半年將開發差異化產品，取得核酸萃取儀器單機的領先地位，與全自動化檢測診斷儀器大廠合作，爭取擴大市場占有率，進一步推動試劑的出貨成長。

在市場布局方面，後疫情時代歐美各國陸續解封，核酸檢測證明需求成長，圓點奈米提前布局海內外旅遊市場，預期可取得解封先機。跨境旅遊的部分，「歐盟數位新冠證明（EU Digital COVID Certificate）」已於本月1日正式啟用，核酸檢測證明即為其中之一，歐洲為圓點奈米的主要市場，公司將長期受惠。此外，圓點奈米亦向國際航空運輸協會（IATA）申請加入國際航協旅行通行證（IATA Travel Pass）全球檢測機構，提供全球旅客有效的檢驗證明，布局全球旅遊市場。

在國內，圓點奈米除了與國內最大旅遊集團簽署合作備忘錄，領先卡位旅遊市場外，也將結盟超商與健康通路打造全方位防護檢測平台，提供國人快速檢測需求。圓點奈米具備充足的檢測量能，後疫情時代的核酸檢測證明需求，將成為公司新的成長動能。