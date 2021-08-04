第五輪疫苗將提供莫德納給民眾接種，符合這波資格的對象共51.9萬人，除了已打完第一劑，並間隔28天的一至三類與孕婦可打第二劑外，65歲以上長者和55歲以上的第九類對象共45.1萬人則可預約打第一劑，符合資格者明起可登入平台預約打疫苗，預計能在8月11日至8月17日打到疫苗。

疫苗平台上線後，從第二輪起開放本島居民登記預約打疫苗，其中第二輪、第三輪與第四輪都是打AZ，但因疫苗供貨吃緊，第五輪的疫苗數量不足，因此指揮中心宣布改打莫德納疫苗，符合資格的民眾可以在8月5日上午10時至8月7日中午12時期間，登入系統預約打疫苗。

而第五輪疫苗符合預約資格的對象預計共51.9萬人，大致可分為兩大類，首先是已打過第一劑莫德納疫苗，且在8月11日前已間隔滿28天的第一至三類人員和孕婦，預計共6.8萬人可預約打第二劑；另外則是在7月19日12時前登記意願要打莫德納的人，且必須是65歲以上的長者和55歲以上的第九類對象，共45.1萬人可預約打第一劑。

上述符合資格者，可以在開放預約打疫苗的期間完成預約的動作，而第五輪疫苗施打預計在8月11日至8月17日進行，並將視疫苗供應期程來調整接種場次。

此外，指揮中心今（4日）也將配送52.57萬劑的AZ疫苗供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。