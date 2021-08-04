國內新冠疫苗擴大施打，中央流行疫情指揮中心表示，第五輪公費疫苗只打莫德納，提供已施打第一劑莫德納的1至3類對象及孕婦打第二劑，以及65歲以上長者及55歲以上第九類對象打第一劑，總計51.9萬人，不少年輕族群相當失望，認為依照前兩輪的施打年齡來看，理應輪到7、8年級生，大嘆「是不是疫苗絕緣體，被放棄了？」

一名網友昨（3）日於PTT八卦板指出，本來以為第五輪公費疫苗終於有資格可以預約，結果上網查了一堆訊息，始終沒有消息。他認為第三輪給1973年以前生的人打，第四輪是1983年以前生，依照這個遊戲規則來看，第五輪應該會是1993年以前出生，但怎麼查就是沒有相關關鍵字，「難道年輕人就該死？」

該名網友接著說，第七類被放棄，現在連第五輪也被放棄，還是說政府官員現在也開始不講武德了，想拐年輕人打高端？

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾於7月15日表示，未來3周18至49歲以上都有機會能接種疫苗，但第五輪卻沒有年輕人，陳宗彥則改口，7月15日當時，只有300萬人登記接種意願，當時政府手邊有320萬劑AZ，尚還足夠，但後續有愈來愈多人登記意願，時空背景已不同，無法比較。

貼文曝光後，引發不少鄉民留言，「失望+1，不知道什麼時候才能打疫苗」、「5年級都很多打不到第五輪了，7、8年級慢慢等吧」、「前幾類狂解壓縮，後面只剩高端了」、「疫苗太少，以致於衍生的問題太多」。

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