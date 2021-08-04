先前多次謠傳「甜瓜」安森尼將跟自己好友「小皇帝」詹姆斯同隊打球，這次總算變成真的了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日爆料，安森尼將跟湖人簽下1年合約，正式跟詹皇並肩作戰，湖人也同時簽下納恩、蒙克兩名三分射手補強。

安森尼上季效力拓荒者，拿下場均12.2分、3.2籃板及1.5助攻，不過他不僅一次表達想跟詹姆斯聯手的想法，詹皇也很盼望跟自己香蕉船好友之一的甜瓜同隊打球，如今隨著湖人大幅換血，安森尼終於可以生涯首次跟詹皇一起打球了。

為了改善上季三分火力薄弱問題，湖人除了昨天補進艾林頓，更挖來納恩與蒙克加盟，納恩上季效力熱火場均14.6分、3.2助攻與2.6籃板，三分命中率3成81，蒙克上季效力黃蜂，場均也有11.7分、2.4籃板，三分命中率來到4成01。

湖人更用3年3200萬美元合約續留荷頓塔克，也讓他們當前陣容來到13人，除了「三巨頭」詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克，還有安森尼、納恩、艾林頓、荷頓塔克、蒙克、貝茲摩、麥金尼、阿里查、霍華與馬克蓋索，陣容只能說相當豪華。