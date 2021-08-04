在日本參加東京奧運的白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅1日被國家代表隊強迫返國，對外求助後獲波蘭核發人道簽證，她今天上午從波蘭駐日大使館出發，已抵達成田機場，將搭機往波蘭。

日本放送協會（NHK）報導，24歲的白俄羅斯女子田徑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），日本時間上午約8時30分抵達成田機場第一航廈，對於媒體的提問皆不回答，直接走入機場。

她預定稍後將搭機前往波蘭。

齊瑪諾斯卡雅原定參加2日的東京奧運女子200公尺短跑預賽，但1日遭代表隊強制帶到東京羽田機場，要她先行返國，她拒絕登機。

齊瑪諾斯卡雅日前告訴NHK，因為她在社群網站抒發不滿，被認為是批評政府，代表隊就要把她強制送回國。

她表態希望尋求歐洲國家庇護，白俄鄰國波蘭核發人道主義簽證。

白俄羅斯現任總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）執政超過27年，對於批判政府者強力施壓，引起歐美國家批評。

齊瑪諾斯卡雅3日接受美聯社線上訪問時說，如果她回國，一定會受到某種懲罰。