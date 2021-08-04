5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發，外界將其歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，其中被指是「3+11」推手的民進黨不分區立委范雲，自5月12日起臉書都未再發文，神隱83天後昨（3）日再度發文提及3+11爭議。對此，前立委孫大千痛批，范雲真的這麼看不起台灣人民的記憶力嗎？並要求她回答3個問題。

范雲昨在臉書表示，因3+11相關爭議，她鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇；而有關3+11爭議，她強調，為機組員開協調會的出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮，對於相關爭議，會盡全力協助釐清。同時范雲也提出從去年2月到今年7月的工作成果報告，包括深化民主，守護主權、 讓各領域的女性都能平等發展、性別平等不能退守，攜手同志對抗歧視等等。

民進黨不分區立委范雲。（圖／摘自范雲臉書）

對此，孫大千今日在臉書質疑表示，范雲真的這麼看不起台灣人民的記憶力嗎？躲了兩個多月，以為風頭過去就可以重返江湖了嗎？

孫大千勸范雲，與其浪費時間去誇耀政績，不如先認真回答3個問題：一、有沒有召開協調會「強烈建議」機組員改採3+11隔離政策？二、衛福部次長是否帶著協調會結論回去召開指揮中心的決策會議？三、民進黨為什麼要封殺真相調查？衛福部長陳時中為什麼要宣稱沒有會議記錄，到底在怕什麼？

最後孫大千表示，因為3+11，台灣人民面臨生死關頭，造成近1萬5000人確診、犧牲近800條人命，這筆帳全部都應該記在范雲頭上，「范雲晚上真的睡得著覺嗎？」