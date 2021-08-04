小S近日幫中華隊選手出戰東奧賽事打氣，卻慘遭大陸網友出征，連大陸品牌也緊急做出切割，一夕之間丟了4代言，損失至少3200萬台幣，對此，她僅以8字回應：「先讓我靜一靜好嗎？」身為好友的賈永婕，此時跳出來力挺：「我真的不喜歡徐熙娣，但我真的很愛很愛她」，一席話感動無數網友。

好姐妹小S遭大陸網友出征，賈永婕先是留言力挺：「親愛的你就是這麼溫暖，台灣的朋友都感受到了，加油我的姐妹」，接著在臉書曬出多張兩人合照，並吐露真心話：「我真的不喜歡徐熙娣」，她解釋主要是常被小S放鴿子，每次約她出去都嫌東嫌西，但卻得常常幫她接送女兒，雖然略做抱怨，但仍不忘強調：「我要說的是我真的很愛很愛她」，主要是每次有公益活動，小S永遠第一個站出來力挺，而且從沒放過鴿子。

賈永婕緊接著透露小S私下行徑：「她就是這麼溫暖，當大家都叫她可以冷靜的時候，她偏偏這麼的熱血，她就是這麼做自己，她就是這麼的搞笑、這麼無厘頭、她就是我們從小看到大的小S」，更大方告白：「小S小S我愛你，愛到骨子裡」，字字句句都突顯出姐妹倆好交情。

根據《鏡週刊》報導，徐媽媽對於女兒被攻擊和抵制，揚言力挺女兒到底，表示她就是支持運動員，「不管世界上哪個運動員都是了不起、不分彼此的，只要能登上奧運都很了不起」，強調這就是小S熱愛運動的一種方式和可愛的地方。