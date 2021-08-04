中央開設「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，預計自8月5日上午10起至8月7日12時止開放預約。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局統計，截至8月3日南投縣累積獲配送疫苗劑數為15萬540劑，總接種人數為14萬9034人，疫苗使用率98.99％。（南投縣衛生局提供）

「千呼萬喚終於等到了！」中央開設「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，預計自8月5日上午10起至8月7日12時止開放預約，本次接種莫德納（Moderna）疫苗。南投縣衛生局指出，收到簡訊民眾盡速完成預約登記，接種時間自8月11日起至8月17日止，完成預約者請準時前往接種。

南投縣衛生局醫政科長陳淑怡表示，本次可預約對象為：(一).已接種第一劑Moderna，且8月11日前已間隔滿28天之第一到三類對象，孕婦，可接種第二劑。(二).7月19日12時前已意願登記Moderna，且為65歲(含)以上長者及55歲(含)以上第9類對象，可接種第一劑。

南投縣衛生局統計，截至8月3日南投縣累積獲配送疫苗劑數為15萬540劑，總接種人數為14萬9034人，疫苗使用率98.99％。南投縣18歲以上疫苗接種人口涵蓋率33.83％；南投全縣人口疫苗接種涵蓋率29.31％％。