美股周二全面上揚，台股今(4日)開盤上漲34.88點，以17588.64點開出，台積電開盤上漲4元，以598元開出，聯電開盤即站上60.2元，漲逾1%，世界開盤不久即站上漲停133.5元，在半導體族群領漲下，指數緩步往上。

周二美股在蘋果、醫療保健股領軍下上揚，標普500指數再創歷史新高，收盤上漲35.99點，漲幅0.82%，收在4423.15點，道瓊指數終場上漲278.24點，漲幅0.8%，收在35116.4點，那斯達克指數上漲80.23點，漲幅0.55%，收在14761.29點，費城半導體指數上漲19.17點，漲幅0.57%，收在3396.66點；台積電ADR上漲1.33%，聯電ADR上漲3.5%。

台股3日收在17553.76點，上漲50.48點，漲幅0.29%，成交值縮小為3841億元，是近2個月的新低量，統計三大法人，外資及陸資買超9.39億元，自營商買超10.08億元，投信則是賣超3.97億元，合計買超15.5 億元。