國民黨台北市議員游淑慧臉書發文附圖。（圖／取自游淑慧臉書）

國民黨台北市議員游淑慧臉書發文附圖。（圖／取自游淑慧臉書）

指揮中心公布第五輪疫苗接種將於5日開始預約，全數為莫德納疫苗。國民黨台北市議員游淑慧表示，7月15日莫德納第一劑施打人數為254萬餘人，但至8月1日卻飆升為287萬餘人，半個月第一劑莫德納的施打人數新增了33萬人；衛福部公布的統計表格顯示，其中近5萬人是以「其他」類別身份來施打，而衛生局告訴她，其他例外對象都是「中央交辧的指定用途專案」，讓她不禁質疑特權，且這些人為何只打莫德納不打AZ？

根據《中國時報》4日報導，指揮中心指揮官陳時中3日表示，第五輪施打對象是第一至第三類及孕婦接種第二劑，以及當初意願登記僅勾選莫德納的65歲以上長者、55歲以上第九類對象等，共計51.9萬人。

游淑慧3日在臉書發文表示，7月中旬後，衛福部宣布前四輪預約民眾都只施打AZ，莫德納要到8月5日上午10時才開放預約接種，也就是從7月16日到8月4日，原則上民眾只能打AZ，選擇莫德納的400多萬人則慢慢等待。游質疑：「但真的是這樣嗎？」游稱她查閱資料後發現，7月15日莫德納第一劑施打人數為254萬餘人，但至8月1日止，卻飆升為287萬餘人；短短半個月，第一劑莫德納的施打人數新增了33萬人。

至於這33萬打莫德納疫苗的人有誰？游淑慧表示，她從衛福部公布的統計表格看到，這段期間新增近5萬人是以「其他」類別身份來施打莫德納，令她不禁質疑：「誰是其他？」而截至8月2日止，「其他」類別莫德納施打，已超過10萬人。她再向台北市衛生局查證，這幾週有民眾能預約莫德納打第一劑嗎？得到的答案是不行；衛生局告訴她，例外對象都是「中央交辧的指定用途專案」，提供指定對象名冊施打，包含交通部、經濟部、教育部、法務部和國土辦等。

游淑慧痛批：「這33萬人，到底是身份特別還是體質特別，所以可以獲得中央交辦優先施打莫德納，而數百萬人卻等不到。」游強調，好心肝、禾馨或其他傳出特權喬疫苗的個案引發眾怒，但那些「特權」不過幾十人、幾百人，然中央保留、中央交辦的疫苗動輒數千、數萬劑，這些人從身份到數量都不清楚，何況「為什麼中央專案的人不打AZ呢？」