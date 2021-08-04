新北市一名曾姓男子找傳播小姐到房間陪酒，卻突然亮出開山刀，逼迫小姐替其口交，隨後又恐嚇小姐，成功詐得2萬4千元。新北地院審結，依攜帶凶器強制性交罪、恐嚇取財等2罪，應執行8年徒刑。可上訴。

判決書指出，曾男於2020年9月間帶著空氣槍與開山刀前往汽車旅館，透過傳播公司叫來一名火辣的小姐陪酒，而小姐才剛進門，曾男就持武器向其揮舞，嚇得小姐蹲下爆哭，曾男則稱，「妳不要哭，乖乖得我不會對妳怎麼樣」，最後以脅迫之方式逼小姐替其口交得逞。

曾男享受完小姐的服務後，竟又向其稱是受老闆之託出來搶劫，希望小姐能配合提供金錢、財物讓他回去交差。小姐憂心不照做會受害，便透過網路銀行匯出2萬4千元，曾男則於案發後立刻透過ATM提領現金得手。

曾男在偵訊時坦承有犯恐嚇取財，但否認有帶空氣槍與開山刀逼迫其性交，並辯稱，當時找小姐性交易的原價為6000元，卻突然變成1萬2千元，此外，小姐看到他的生殖器有入珠，又拒絕與他發生關係，因此並未實際進行性交易。

新北地院法官勘驗證據後，發現小姐指認曾男下體有入珠，並有匯款紀錄，採信說詞，法官判定，曾男的行為導致小姐精神痛苦，事發後許久不敢外出，考量曾男曾當庭賠償3萬元，參酌其經濟能力後，依攜帶凶器強制性交罪，處7年8月徒刑，又犯恐嚇取財罪，處7月徒刑，應執行8年徒刑，扣案開山刀與空氣槍沒收。可上訴。

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