設備廠牧德(3563)上半年每股盈餘為9.03元，載板、軟板、HDI需求升溫，且配合客戶開發的高精密檢測設備通過認證，拉貨動能逐漸顯現，牧德審慎樂觀看待下半年營運。

5G及電動車等推升PCB需求，亦帶旺設備廠，牧德第2季合併營收為7.15億元，年成長5.61%，營業毛利為4.3億元，單季合併毛利率為60.12%，受到匯損3248萬元影響，單季稅後盈餘為1.88億元，單季每股盈餘為4.22元；累計上半年合併營收為14.03億元，年成長2.93%，營業毛利為8.66億元，合併毛利率為61.73%，稅後盈餘為4.03億元，每股盈餘為9.03元。

牧德7月合併營收約2.33億元，年增55.06%，累計前7月合併營收為16.36億元，年成長8.14%。

展望下半年，隨著電子產業需求旺季到來，載板、軟板、HDI需求升溫，帶動營收穩健成長，且配合客戶開發的高精密檢測設備通過認證，拉貨動能逐漸顯現，成為推升營收成長的另一股動能，看好消費性電子市場，審慎樂觀看待下半年營運。

牧德科技將於110年8月24日舉行線上法人說明會。