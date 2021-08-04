近來東奧正夯，先前世界球后戴資穎金牌戰，更是讓民眾的關注升到最高點，女星小S（徐熙娣）先前便為此多次發文，搞笑支持台灣選手，未料因「國手」一詞被大陸網友出征。對此，姊夫汪小菲稍早開腔，力挺小S說：「她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」。

小S近來常在社群網站發文，替台灣選手加油打氣，對象不只戴資穎，更打趣招了和她女兒撞臉的體操國手洪源禧是「親生兒子」，並多次對洪源禧喊話，要等他回台請吃飯，更希望他邀其他國手一起「回家吃飯」。然而這一連串發文卻引來大陸網友不開心，還遭大陸品牌發聲明，宣布終止代言。

小S遭大陸網友出征，姊夫汪小菲發聲。（圖／翻攝自大S微博）

不僅小S遭大陸4家廠商發聲明切割，連女兒Elly（許曦文）也遭大陸廠商宣告終止合作，而小S第一時間聽聞此事，僅以8字回應：「先讓我靜一靜好嗎？」還附上1個無奈表情符號，不願多說。S媽則替女兒強調，世上所有運動員都很了不起，不分彼此，希望粉絲能理解這是小S熱愛運動的可愛表達方式。

汪小菲發文後又刪文。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

而對此，據《網易娛樂》報導，汪小菲稍早轉發主題為「小S親中態度及言論視頻合集」，並寫下：「她昨天打了AZ疫苗，反應比較大，一直在睡覺，所以才勉強說一下讓她靜靜。認識她們十幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人。這麼多年做了，說了很多」，但不久後便刪除文章，目前暫時未知汪小菲後續回應。