Two-time MVP Steph Curry has agreed on a four-year $215M contract extension with the Golden State Warriors making him the first player in history to sign two career $200 million-plus deals his agent Jeff Austin of @OctagonBsktball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3 2021

看來勇士當家球星柯瑞打算待在舊金山直到退休那天！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日爆料，柯瑞跟勇士提前完成4年2.15億美元頂薪續約，由於他先前跟勇士簽過5年2.01億美元續約，也讓他成為史上首位簽過兩份超過2億美元合約的球星。

加上柯瑞下個球季還有1年4580萬美元合約，目前他擁有長達5年價值2.61億美元的全額保障合約，他在接下來5個球季的年薪依序為4580萬、4800萬、5190萬、5570萬與5960萬美元，等到執行完所有勇士合約，柯瑞即將年滿38歲了。

就算柯瑞上季已經33歲，卻仍交出場均32.0分、5.8助攻與5.5籃板的驚人數據，更拿到生涯第2次年度得分王、4度獲選年度第一隊，他的三分能力持續進化當中，加上「浪花弟」克雷湯普生下季可望傷癒復出，勇士當然還想繼續爭冠。

只是面臨湖人、熱火、公牛等隊在自由市場上積極補強，勇士到現在幾乎沒什麼大動作，只從熱火挖來塞爾維亞籍大前鋒別利查，看來打算利用當前擁有陣容繼續爭搶冠軍，可是隨著柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林日漸老化，勇士這種鴕鳥心態可以嗎？