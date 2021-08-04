《華盛頓郵報》記者阿斯平沃(Nick Aspinwall)2日投書《外交政策》。文中指出，川普下台迄今已有6個月，關於他的犯罪證據卻每天不停出現，範圍由試圖說服司法部支持其推翻選舉，到剪不斷理還亂的商業關係。即使如此，現任總統拜登為了美國團結，仍不願將矛頭指向川普罪行。但台灣將前總統陳水扁送上法庭的案例證實，台灣不但沒有更分裂，反而強化民主進程，更讓民進黨脫離陳水扁派系影響。

當陳水扁2006年還在總統大位的時候，第一夫人吳淑珍就因為貪汙、造假等罪名出庭受審。隨著吳淑珍在法庭上戲劇性的昏倒，更讓全世界都關注台灣將如何處理第一夫人遭起訴一事。畢竟，這對於10年前(指1996年總統大選)剛舉行第一次總統民選的年輕民主國家而言，無疑將成為關鍵里程碑。

美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）認為，這對中國大陸來說也格外有吸引力，畢竟第一夫人出庭受審，包括吳淑珍、陳水扁女婿與政府官員的貪腐，都玷污陳水扁總統的職權。

雖然受到賄賂與洗錢的指控，但由於總統司法豁免得保護傘，陳得以逃過一劫；不過他拒絕辭職、堅稱自己清白。2008年卸任後，陳水扁與吳淑珍雙雙遭起訴並於數個月後遭判終身監禁。2009年，陳因上訴得以減刑，後來更申請保外就醫。陳的繼任人馬英九於2016年卸任，同樣也遭到刑事案件的糾纏。

阿斯平沃認為，儘管外界曾擔心兩位前總統遭到起訴，恐讓台灣民主陷入不穩定與政治報復的危機；甚至，台灣社會將陷入分歧，而這又讓面臨大陸生存威脅的民主島嶼陷入更深危機。所幸，這一切都沒有發生。

陸梅吉表示，就法治國家而言，最重要的關鍵是「天子犯法與庶民同罪」，而台灣無疑創造了有效的問責槓桿；相較之下，美國前總統川普與其家人，則習慣將總統大位視為犯罪的保護傘。

台灣深深了解，起訴陳水扁將觸及政治火藥庫。陳是民進黨首位當選的總統；民進黨反對國民黨數十年來的威權統治，並將自己定位為1990年代的反貪腐政黨。對國民黨來說，陳與吳遭到起訴有利於削弱唯一強有力的反對黨，進而有利於重返執政。

也因此，陳水扁及其支持者緊抓著這一點，宣稱自己是政治被迫害者。反觀共和黨，這種論調也成為共和黨的基石；特別是川普的鐵粉，其面臨1月6日的國會之亂調查。與川普支持者一樣，陳水扁支持者也都聲稱對台灣民主與司法獨立失去信心，一切真相與證據都被他們所反對。對拜登來說，這是他最害怕發生的事，最終導致美國的分裂。

但台灣避免這樣的危機，即使陳的死忠支持者迄今仍賭信陳是無辜的，或是認為一切罪行都是吳淑珍做的；但相當程度上，這樣的聲音已淪為政治邊緣。

隨著2016年蔡英文重返執政，又於2020年壓倒性的連任，過程凸顯蔡完全脫鉤陳水扁的政治派系。歷經內鬥後，民進黨在核心價值觀的旗幟下團結起來─脫離北京影響力而自治、最終的獨立與社會自由政策，而這讓北京沮喪萬分。大陸原本希望，陳水扁垮台會讓情勢更倒向統一。何況，陳推動成立的一邊一國行動黨在2020年立委選舉失利，最終更解散。

曾教過馬英九與呂秀蓮的紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，「當時與現在的台灣仍存在著國民黨與民進黨之間的分歧，而美國也有類似嚴重的分歧。但差別在於，民進黨支持者知道對陳水扁不是政治仇殺，而是陳自我貪腐」。

文中分析，台灣起訴前總統的模式，將與美國起訴川普的方式大大不同。台灣的整個司法過程將數年才得以完成。因為如果法院判決無罪，檢察官會再提出上訴；沒有陪審團、審判由多位長期任職的法官承審，這些法官是經過完善的選拔制度遴選而出。由於法官不是由政黨提名任命，任何司法不公的控訴難以成立。

孔傑榮表示，如何挑選陳水扁的承審法官曾陷入激烈辯論，隨後一個事件更激化反彈；司法節慶祝大會上，有檢察官模仿阿扁，高舉雙手大呼司法迫害。這段插曲讓部分台灣民眾，甚至是認為陳有罪的民眾，都不滿前總統在拘留期間遭到的羞辱。

部分人士則憂心，起訴卸任總統會創造前例，進而讓未來總統卸任都面臨司法審判，而這往往是不穩定民主國家的象徵。在馬英九卸任5年後，仍有司法案承審。即使法律專家對馬英九是否有罪意見不一，但卻沒有任何聲音要求豁免前總統。

孔傑榮認為，美國應該把重點放在川普與其家人的金融貪腐，以免刑事審判泛政治化。從台灣經驗來看，即使司法審判如何的戲劇化，最終不會帶來政治分裂，而是司法正義。「起訴一位前總統，他是如此腐敗、他家庭也如此腐敗，才是支持民主的最正確作法」。